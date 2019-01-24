فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة

اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة التجارة بانواع مختلفة من المخدرات في منطقة بيته بالقرية .

واشارت الشرطة الى انها استخدمت طائرة صعيرة الحجم بدون طيار "רחפן" تم من خلالها تصوير تحركات المشتبه به في محيط بيته , اضافة الى العميل السري التابع للشرطة الذي وصل المكان بهدف "شراء" مخدرات .ومع استلام العميل السري المخدرات من المشتبه به , اقتحم عدد من عناصر الشرطة المكان واعتقلوا المشتبه به حيث اجروا تفتيشا في المكان وضبطوا مخدرات .ومع تمديد اعتقال المشتبه به مرة تلو الاخرى تم اليوم تقديم لائحة اتهام بحقه بتهمة التجارة بالمخدرات .