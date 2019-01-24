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فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة التجارة بانواع مختلفة من المخدرات في منطقة بيته بالقرية .


واشارت الشرطة الى انها استخدمت طائرة صعيرة الحجم بدون طيار "רחפן" تم من خلالها تصوير تحركات المشتبه به في محيط بيته , اضافة الى العميل السري التابع للشرطة الذي وصل المكان بهدف "شراء" مخدرات .

ومع استلام العميل السري المخدرات من المشتبه به , اقتحم عدد من عناصر الشرطة المكان واعتقلوا المشتبه به حيث اجروا تفتيشا في المكان وضبطوا مخدرات .


ومع تمديد اعتقال المشتبه به مرة تلو الاخرى تم اليوم تقديم لائحة اتهام بحقه بتهمة التجارة بالمخدرات .





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