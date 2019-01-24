اختيار, الكليَّة, الأرثوذكسيَّة, العربيَّة, في, حيفا, كأفضل, مدرسة, ثانويَّة, عربيَّة, في, البلاد,

بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد وفي المرتبة الرابعة على المستوى القطريّ. يعتمد مقياس مدلن على معطيات وزارة التَّربية والتَّعليم، وبناء عليها تمَّ نشر أسماء أفضل عشرين مدرسة يهوديّة وعربيّة في البلاد، وذلك بحسب معايير عدَّة شملت نسبة استحقاق شهادة البجروت، نسبة المتفوَّقين، نسبة التَّسرُّب، مقياس العنف، مدى شعور الطلَّاب بالرّضا في المدرسة، وعدد الطلّاب الذين يدرسون موضوعي الرياضيَّات والإنكليزيَّة بمستوى خمس وحدات.

جاء في البيان العديد من المعطيات بالنّسبة للكليّة الأرثوذكسيَّة، منها:علامة مقياس مدلن: 10عدد الطّلّاب: 621نسبة مستحقّي البجروت: %98.1نسبة المتسرّبين: %0نسبة المتفوّقين: %38.1نسبة المتقدّمين لخمس وحدات في الرّياضيّات: %36.8نسبة المتقدّمين لخمس وحدات في الّلغة الإنكليزيّة: %62.6عقَّب مدير الكليَّة الأستاذ إدوار شيبان على المعطيات السّابقة بقوله: منذ سنوات طويلة تتبوَّأ الكُليَّة الأرثوذكسيَّة مركزًا مرموقًا بين المدارس الثانويَّة في البلاد وكانت دائمًا بين أفضل عشر مدارس ثانويَّة من بين 1100 مدرسة بحسب جميع المعايير. لذلك لم يكن هذا الاختيار مفاجئًا لنا بل كان تأكيدًا على استمرار مسيرة التميُّز والعطاء بفضل جميع أركانها من الأهالي والطلاب والهيئتين التدريسيَّة والإداريَّة والعاملين وبفضل العين الساهرة للجنة المعارف الأرثوذكسيَّة المنبثقة عن المجلس الملّي الأرثوذكسيّ في حيفا. الكليَّة الأرثوذكسيَّة مدرسة عريقة تَخرَّج منها أكثر من ستّة آلاف طالب على مدار ستّة وستيّن عامًا أكمل معظمهم دراساتهم العليا في المؤسَّسات الأكاديميَّة المختلفة في البلاد وخارجها. سنواصل مشروعنا الوطني لخدمة طلّابنا الآتين من أكثر من خمسٍ وثلاثين بلدة عربية في البلاد وسنظلّ خيمة الحوار والتآخي المستديمة.