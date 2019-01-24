الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور الوزير ليتسمان‎

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تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...
اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة...
بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة...
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
عقب جعفر فرح على ما نشر في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تجديد انتسابه...
جددت شرطة مسجاف وبالتعاون مع الوحدات المختلفة أعمال البحث عن المفقود ابن عرابة...
صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع ، التي عقدت مساء الأربعاء (23.01.2019)، على ميزانية...
وقعت الهستدروت أمس الاربعاء بحضور وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الهستدروت آفي...
تلقت عائلة فلاح من كفر سميع فجر اليوم خبر وفاة الشاب ايهاب زيد فلاح عن عمر يناهز...