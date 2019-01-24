الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور الوزير ليتسمان‎

افتتح الاحتفال مديرة العلاقات العامة في المستشفى اوديت شومر التي رحبت بالحضور ، كما وتحدث كل من رئيس بلدية الناصرة علي سلام ونائب الوزير ليتسمان ومدير المستشفى د.ابراهيم حربجي وممثل مالكي المستشفى بشارة شقير .

بحضور الحاخام يعقوف ليتسمان نائب وزير الصحة وعلي سلام - رئيس بلدية الناصرة والنائب الدكتور أحمد الطيبي والنائب أيمن عودة والنائبة عايدة توما والدكتور ابراهيم حربجي – مدير المستشفى ومدراء مستشفيات الناصرة ورئيس مجلس الرينة المحلي جميل بصول ورئيس مجلس بسمة طبعون رائد زبيدات ورئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية وشخصيات اجتماعية ولفيف من المدعوين ، تم اليوم الخميس افتتاح غرف الولادة وغرف العمليات العصرية الجديدة في مستشفى العائلة المقدسة.

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