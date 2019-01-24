سلطة, الاطفاء, والانقاذ, تعقد, جلسات, عمل, مع, ممثلي, الكنائس, في, مدينة, الناصرة*,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-

زار وفد من سلطة الاطفاء والانقاذ وقسم الطوائف الدينية في وزارة الداخلية مدينة الناصرة واجرى لقاءات عمل مثمرة مع عدد من ممثلي الطائفة المسيحية، من بينهم ممثل بطريرك اللاتين في اسرائيل قدس الاب حنا كلداني، وقدس الاب اندراوس بحوث المدبر البطريركي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في اسرائيل.وشمل وفد الاطفاء والانقاذ كل من كايد ظاهر مستشار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ والناطق للمجتمع العربي، ومديرة مكتبه مرام عواودة، وسلمان خير ضابط التوعية والارشاد في لواء الشمال ومركز مشروع السلامة والامان في الاماكن الدينية، ونسّق هذه الجلسات السيد سيزار مرجية مدير قسم الطوائف المسيحية في وزارة الداخلية.وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على الشروع الفوري بتنفيذ البرامج والنشاطات المشتركة التي تهدف الى فعاليات بين الجانبين للحفاظ على سلامة المصلين والسياح الوافدين للكنائس، الى جانب فعاليات التوعية في المدارس التابعة للكنائس في البلاد.وثمّن كايد ظاهر هذه اللقاءات مشيرا الى انها هامة جدا للتعزيز التعاون ضمن الخطوات التي تقرر تنفيذها في المجتمع العربي لتعزيز الشراكة بين الطرفين بناءً على توجيهات قائد الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي.