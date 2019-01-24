سلطة, الاطفاء, والانقاذ, تعقد, جلسات, عمل, مع, ممثلي, الكنائس, في, مدينة, الناصرة*,

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تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...
اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة...
بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة...
بحضور الحاخام يعقوف ليتسمان نائب وزير الصحة وعلي سلام - رئيس بلدية الناصرة...
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية...
عقب جعفر فرح على ما نشر في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تجديد انتسابه...
جددت شرطة مسجاف وبالتعاون مع الوحدات المختلفة أعمال البحث عن المفقود ابن عرابة...
صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع ، التي عقدت مساء الأربعاء (23.01.2019)، على ميزانية...
وقعت الهستدروت أمس الاربعاء بحضور وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الهستدروت آفي...
تلقت عائلة فلاح من كفر سميع فجر اليوم خبر وفاة الشاب ايهاب زيد فلاح عن عمر يناهز...