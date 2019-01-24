أصحاب, المصالح, في, مزراحي, طفحوت, يحظون, بتخفيضات, كبيرة,

يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت للمصالح بامتيازات نادي "هكرتيس" للزبائن الخصوصيين، وكذلك يستفيدون من عروض ذات قيمة ملائمة لعالم المصالح، ومن ضمن ذلك في شبكة أ.ل.م للأدوات الكهربائية والإلكترونية، حيث يستطيع أصحاب المصالح زبائن مزراحي طفحوت شراء أدوات كهربائية مختلفة للمكتب بأسعار خاصة،كما يلي:ثلاجة للمكتب Haier بـ 495 ش.ج (بدل 628 ش.ج)ميكروجال سامسونغ 23 لترًا بـ 399 ش.ج (بدل 486 ش.ج )ماكينة قهوة Nesspresso بـ 479 ش.ج (بدل 580 ش.ج )شافط غبار دايسون v-10 بـ 2,490 ش.ج (بدل 2,890 ش.ج )وبالإضافة الى ذلك، يتمتع أعضاء النادي للمصالح بـ 5% تخفيض ثابت على كل واحد من المنتجات.تجدر الإشارة الى أن الحملة سارية المفعول حتى 5/3/2019، والتخفيض المذكور الـ5% يعطى عند الدفع. لاستغلال الامتياز يجب التعريف عن النفس كزبون مزراحي طفحوت والدفع بواسطة "هكرتيس" الخاص بمزراحي طفحوت. يذكر أن السعر الكامل معدّل للأول من شهر شباط 2019.