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الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أجرى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني في 18 كانون الثاني زيارة لبلدة جنوب سوريا، قريبة من الجولان السوري، خارقاً بذلك الاتفاق الأميركي ـــ الروسي ــ الإسرائيلي، الذي وافقت عليه دمشق وطهران، على ابتعاد القوات الإيرانية أو الموالية لها 40 كيلومتراً عن خط وقف إطلاق النار بين جنوب سوريا والجولان المحتلّ.



وفي التفاصيل، وفق وسائل اعلام لبنانية فقد زار سليماني بلدة "الغارية الشرقية" وهي بلدة سنية قريبة من أوتوستراد درعا ــــ دمشق، ومن معبر نصيب الحدودي مع الأردن، كما تقع على بعد أقل من 40 كيلومتراً من خط وقف النار في الجولان، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتيّة.


زيارة سليماني، التي أُحيطت بإجراءات شديدة السرية، جاءت قبل يومين فقط من سقوط صاروخ أرض ــ أرض قالت تل أبيب إن قوات إيرانية أطلقته باتجاه منتجع شتوي في الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان، رداً على سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عدة جنوب سوريا، أفادت تقارير بأنها كانت تحوي صواريخ نصبتها طهران أخيراً.


واستمرت الزيارة الإيرانية للغارية الشرقية لمدّة ساعتين، من الثامنة إلى العاشرة ليلاً، حيث تم رصد المنزل الذي كان فيه سليماني.




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