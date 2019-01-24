ريهام, حجاج, تنشر, صورتها, مع, زوجها, الأول, وترد, على, مهاجميها,

مازالت الفنانة المصرية ريهام حجاج تتعرض لانتقادات كثيرة بعدما أعلنت عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ريهام نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة لها مع زوجها الأول، والذي ارتبطت به قبل دخولها عالم الفن، وكتبت معلقة إن من اجتهد للبحث عن صورة لها مع زوجها الأول لن يضايقها لأنه كان زواج على سنة الله ورسوله.ريهام قالت إنها لا تعرف سبب الهجوم عليها وأنها لم ترتكب شيئا خاطئا فهي تزوجت من رجل مطلق، مشيرة إلى أنه لا يوجد رجل يتم خطفه، وأن الناس تتزوج وتنفصل كل يوم بصورة طبيعية، وأن الأمر قسمة ونصيب.الفنانة الشابة أكدت أن من ينتقدها حتما مريض نفسي، حيث أنها تزوجت، ولم تتهم في قضية قتل أو فساد، أو يتم القبض عليها في تهمة مخلة بالآداب.ريهام قالت إنها لم تهتم أيضا بالانتقادات التي وجهت لها للتغير الكبير الذي حدث بشكلها، وخاصة أن ذلك طبيعي جدا، وأن الناس تتغير مع مرور السنين، وشكرت كل جمهورها الذي يدعمها، وتمنت أن يحقق مسلسلها الجديد النجاح.يُذكر أن ريهام حجاج سببت غضب الجمهور بعدما نشرت صور لها مع زوجها محمد حلاوة، واتهمها البعض بخطف زوج ياسمين عبدالعزيز، بينما أكدت ريهام أن ياسمين انفصلت عن زوجها لـ 3 مرات متتالية وأنه لم يكن هناك مجال للعودة.