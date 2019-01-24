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سوء الحظ يلاحق نيمار ويخرجه من الملعب باكيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غادر النجم البرازيلي نيمار الملعب منتصف الشوط الثاني لمباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا، وهو يبكي من الإصابة.



وتألق البرازيلي خلال المباراة  مستعرضا مهاراته عبر التقاط الكرة بكعبه من فوق أحد مدافعي ستراسبورغ ثم مراوغة أخرى برأسه قبل التسديد إلى جوار المرمى، إلا أنه تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب ستراسبورغ في الدقيقة 62  أخرجته من الملعب متأثرا.



وحاول الأطباء معالجة الألم في قدمه اليمنى، لكن دون جدوى، ليفضل مهاجم سان جيرمان الخروج من الملعب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، على أن يجلس على مقاعد البدلاء.



وغادر نيمار اللقاء وهو يعرج ويبكي، في وقت دفع فيه توماس توخيل المدير الفني للفريق بموسى ديابي بديلا لنيمار.




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