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وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن والد الشابة السعودية رهف القنون التي وجدت ملجأ في كندا بعد هروبها من أهلها إلى تايلاند، توفي إثر أزمة قلبية.



وانتقدت العيدان بعبارة لاذعة، الشابة السعودية التي أثارت جدلا واسعا بعد أن توالت فصول مغامرة هروبها من الكويت إلى تايلاند، ومن بعد استقبال كندا الحافل لها ومنحها حق اللجوء.


وتبع ذلك إدلاء الشابة السعودية بتصريحات لا تخلو من إثارة، إضافة إلى ما أعلن عن تذوقها لحم الخنزير، وما شابه من أمور صدمت الكثيرين وأثارت حفيظتهم.




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