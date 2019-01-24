عرابة - تجدد البحث عن هاني الشيخ يوسف المفقود منذ عام

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جددت شرطة مسجاف وبالتعاون مع الوحدات المختلفة أعمال البحث عن المفقود ابن عرابة هاني سمير الشيخ يوسف الذي فقدت إثارة يوم ١٧ شباط العام الماضي وعثر على سيارته قبل مدة في هضبة الجولان.وقد انطلقت حملة بحث كبيرة بحثا عنه امس وناشدت الشرطة أهالي عرابة وألجمهور المساعدة في البحث عنه .

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