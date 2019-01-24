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المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة



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بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرضالكتب "اقرأ تنجح " في قاعة ابنسينا في مدينة الناصرة ، والذييهدف الى تشجيع القراءة لدىالأطفال في المجتمع العربي. هذاوتوافد المئات من الأهالي الىمعرض الكتب ضمن مشروع " اقرأتنجح" والذي يقدم للاهالي عروضلشراء الكتب لاطفالهم  بسعرمخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، بهدف تشجيعهم على شراء الكتب. كما وتخلل المعرض فعالية للاطفالمع الشخصية المحبوبة عند الأطفال"تيتا فوزية"، شاهدها المئات منالأطفال معبرين عن سعادتهمبالفعالية.



 وقد شارك في زيارة المعرض السيدنبيل توتري، مدير الفعالياتللمجتمع العربي في بنك هبوعليموالسيد حجاي فينيش، مدير فرعبنك هبوعليم في مدينة الناصرة،والذي رحب بالأهل والاولادالمشاركين مؤكدا على أهمية مايقوم بِه بنك هبوعليم من خلالمشروع "اقرأ تنجح"، والذي يهدفإلى تحقيق التغيير في عادات القراءةلدى الأولاد وأبناء الشبيبة فيالبلاد ووضع موضوع القراءة علىسلم الافضليات والأولويات.


وقال نبيل توتري " ان بناء المجتمعبشكل سليم وصحي يبدأ من الثقافةالتي تكتسب بالقراءة والمطالعة،ومشروع " اقرأ تنجح" يعزز هذاالأساس الذي يشجع على القراءة ودعمها منذ الصغر، من خلالالمعرض وشراء الكتب بسعر قليليتيح شراء اكبر عدد ممكن."


وأضاف "بالإضافة لفعاليات اقرأتنجح، ينظم البنك أيضا وللسنةالثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتبالصغير"، والتي تهدف الى تشجيعالاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنةعلى كتابة قصص من ابداعهم،وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيارأفضل 10 قصص سيتم نشرها فيكتاب بإصدار خاص من قِبل بنكهبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب1500 نسخة في انحاء المجتمعالعربي، وسيحصل الفائزون علىجهاز تابلت هدية من البنك".




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