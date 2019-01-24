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أصالة توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة السورية أصالة، العديد من تساؤلات متابعيها حول خضوعها لعمليات تجميل، بسبب تغير ملامحها بشكل كبيرفي الفترة الأخيرة.



أصالة، ردت على تساؤلات متابعيها في تصريحاتها لبرنامج «ذا إنسايدر بالعربي»، والمذاع عبر فضائية دبي قائلة: «خضعت بالطبع لعمليات تجميل وأخضع للعمليات التي يجب أن يقوم بها كل الناس، وربما تكون 100 أو ربما مئتي عملية تجميل، ولكن أحاول أن تكون أشياء صغيرة».


كما أكدت أصالة أنها تحب أن تكون أحلى وأفضل، وأضافت، «قريبًا سوف أسافر إلى كوريا».


من ناحية اخرى، تحضر أصالة، خلال الوقت الحالي لأغنية خاصة للجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق»، ولكن لم يتمّ اختيارها حتى الآن، مشيرة إلى أنّ ابنها خالد لن يمثّل في هذا الفيلم، ولكنه سيعمل فيه.


كما انتهت أصالة، من تصوير فيديو كليب أغنية “بنت أكابر”، والذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات الشاعر الشاب محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي الذى تعاون مع أصالة فى أغنية “سؤال بسيط”، والأغنية باللهجة الصعيدية، وتحت إخراج زوجها المخرج طارق العريان.


وكانت أصالة، قد طرحت مؤخرًا أغانية “لحظات اللقا”، وهي من كلمات ميزان، وألحان بندر سعد، ومن توزيع ياسر ماجد.




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