يبدو أن أسعار أجهزة غالاكسي إس 10 تعرضت للتسريب عن طريق الخطأ، وذلك قبل أقل من شهر على طرحها في الأسواق رسميا.

ومن الواضح أن أسعار أجهزة غالاكسي إس 10 المختلفة، التي ستطرحها شركة سامسونغ الكورية الجنوبية قريبا، ستكون بمستوى أسعار الهواتف الذكية الأخرى، بحسب التسريبات.فقد نشر موقع "توتو أندرويد" الإخباري الإيطالي قائمة أسعار لمختلف الطرز من جهاز غالاكسي إس 10، التي ستأتي بمواصفات مختلفة من حيث الحجم والمعايير والألوان.ومن التسريبات يتضح أن سعر الجهاز الأفضل بينها سيصل إلى 1599 يورو، وهو تقريبا نفس سعر جهاز آيفون "إكس إس ماكس" من شركة أبل.أما سعر غالاكسي "إس 10 لايت"، فيبدأ من 779 يورو، ويرتفع بحسب المزايا والخصائص المضافة إلى ما بين 929 و1179 يورو، بناء على قدرته التخزينية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.أما ألوان الأجهزة الثلاثة فستكون الأسود والأبيض والأخضر، في حين سيكون لون الجهاز "إس 10 لايت" متاحا باللون الأصفر، إلى جانب الألوان السابقة.ووفقا للتسريبات أيضا، فإن غالاكسي "إس 10 بلس"، سيأتي بإصدارين.يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الكشف رسميا عن سلسلة هواتف غالاكسي "إس 10" في العشرين من فبراير المقبل، قبل طرحها رسميا في أوائل مارس المقبل.