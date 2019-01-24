طرح اختفاء النجم المصري، محمد صلاح، من المواقع الاجتماعية، علامات استفهام كثيرة، جعلت البعض يعتقد أن للأمر علاقة بانتقادات تلقاها مؤخرا.

والأربعاء، حذف مهاجم ليفربول حسابيه على موقعي فيسبوك وتويتر، وبعدها بلحظات، قام أيضا بتعطيل صفحته الرسمية على إنستغرام.وسبقت هذه الخطوة تغريدة "غامضة" لصلاح، قال فيها "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب الدولي أقدم على هذه الخطوة بسبب "حملة تجارية".وتابعت أن "اختفاء" صلاح لن يدوم طويلا، حيث سيعود بعد وقت وجيز إلى استخدام حساباته الاجتماعية.وتعرض صلاح في الآونة الأخيرة لسيل من الانتقادات، حيث اتهمه البعض بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، مما دفع مدربه يورغن كلوب للرد بقوة على هذه الاتهامات.وفي مقابل ذلك يقدم اللاعب المصري مستوى متميزا مع ليفربول، إذ يحتل صدارة هدافي البريميرليغ في الموسم الحالي برصيد 16 هدفا، بعد أن كانت بدايته غير موفقة إلى حد ما.ويحتل فريقه صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، حامل اللقب الموسم الماضي.