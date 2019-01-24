اغتصاب, أميركية, بحالة, غيبوبة.., والمستشفى, في, ذهول,

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أعلنت السلطات المكسيكية ، مقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة 76 آخرين بحروق، إثر انفجار...
كان يوم أمس الأربعاء نهارا طويلا في فنزويلا شهد أحداثا دراماتيكية بدأت بإعلان...
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات...
ردّ محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي على تصريح الفنانة مايا دياب في...
قامت طائرات تصوير مجهولة مؤخرا بتصوير قاعدة جوية سرية، وليس من الواضح للجيش...
أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، مواصفات صاروخه الجديد، وذلك في محاولة لدحض تصريحات...
اشتكت إسرائيل إيران في مجلس الأمن الدولي، وأكد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم...
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، يوم الإثنين، انتحار شاب من محافظة بابل؛ بسبب...
أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف سعد...
أضرم المحتجون في فنزويلا الليلة الماضية النار في مركز للشرطة في مدينة بويرتو...