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اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهمت السلطات الأمنية في فينيكس ممرضا باغتصاب مريضة تعاني من الغيبوبة مرات لا تحصى، بحيث أنها وضعت مولودا، وفرضت عليه كفالة مالية باهظة وصلت إلى نصف مليون دولار، إذا أراد الخروج بكفالة.



وقالت الشرطة إن الممرض ناثان سذرلاند، البالغ من العمر 36 عاما، اتهم بالاعتداء الجنسي على المرأة التي تعاني مما يسمى بـ"الغيبوبة الخضارية"، وتوجد في عيادة بولاية أريزونا، بعد أن وافق حمضه النووي حمض المولود.


وأصيب طاقم العيادة بالذهول بعد أن ولدت المرأة، البالغة من العمر 29 عاما، في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، نظرا لحالتها المرضية ولأنها موجودة في العيادة منذ طفولتها، وأصيبوا بالذهول أكثر لأنهم لم يدركوا حملها.


واكتشف المحققون أن سذرلاند كان يقوم على رعاية المريضة، وهي من الموطنين الأصليين، وأنه كان يقضي معها وقتا طويلا منذ باشر عمله في عيادة "هاسيندا للرعاية الصحية" منذ العام 2012.


وفتحت الشرطة تحقيقا آخر عن المتهم بشأن احتمال ارتكابه اعتداءات مماثلة على مريضات أخريات، وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.


ورجحت شرطة مدينة فينيكس بولاية أريزونا أن سذرلاند قام باغتصاب المريضة في الفترة بين فبراير وأبريل من العام الماضي.


وقال المتحدث باسم الشرطة الرقيب تومي تومبسون "ليس لدينا أي مؤشرات على أن هناك أشخاصا آخرين متورطون في الأمر، لكن التحقيقات متواصلة"، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد عدد مرات تعرض المريضة للاغتصاب.




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