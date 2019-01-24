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طرعان - المصادقة على ميزانية عام 2019 بقيمة 74 مليون شيكل



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صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع ، التي عقدت مساء الأربعاء (23.01.2019)، على ميزانية المجلس المحلي لسنة 2019.



افتتح الجلسة، رئيس المجلس مازن محمود عدوي، ورحب بالأعضاء، والحضور، وتطرق في بدايتها الى أهم القضايا في البلدة، ومنها قضية هدم منزل عائلة صفوري، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وكذلك إطلاق الرصاص على المجلس وسيارات الموظفين وتخريب الممتلكات العامة، وأكد على متابعة هذه القضايا في الجلسات القادمة. ثم تم عرض الميزانية من قبل محاسب المجلس، وتم بعدها فتح باب النقاش.ب

لغ حجم الميزانية حوالي 74 مليون شيكل، وبلغت حصة التربية والتعليم من الميزانية العامة أكثر من 23 مليون شيكل، وحصة الرفاه الاجتماعي تجاوزت 14.5 مليون شيكل، حيث بلغت نسبة ميزانية الرفاه والتربية والتعليم أكثر من %51 من الميزانية العامة. ويذكر أن المجلس المحلي يدعم التعليم بميزانية إضافية من ميزانيته الخاصة بحوالي 3 مليون شيكل، وتم تخصيص ميزانية 600 ألف شيكل منح للطلاب الجامعيين، و 450 الف شيكل لطلاب الستاج.


وتم في نهاية الجلسة التصويت على الميزانية بالإجماع، وشكر رئيس المجلس جميع الأعضاء على النقاش الموضوعي للميزانية، وقال: "ليس مفهوم ضمناً أن يقوم جميع الأعضاء بالتصويت إلى جانب الميزانية، وهذا الأمر يبشر بالخير ويعكس المعنى الحقيقي للالتفاف حول المصلحة العامة لطرعان. أشكر جميع الأعضاء دون أي استثناء على دعمهم وعلى مستوى النقاش الموضوعي لبنود الميزانية واليوم أثبت الجميع العزم نحو المضي قدماً في مسيرة العمران والتطوير".




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