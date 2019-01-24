وقعت الهستدروت أمس الاربعاء بحضور وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الهستدروت آفي نيسانكورن ومدير عام شركة المراكز الجماهيرية راز فرويليخ ورئيس لجنة العاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" أوري ليبراتي، ومدير سلطة الشركات الحكومية يانكي كوينت على اتفاقية عمل جماعية اولى تشمل اكثر من 3000 عاملا في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ". وتتضمن الاتفاقية كافة التفاهمات التي تم التوصل اليها بين نيسانكورن وكحلون عام 2015 فيما يتعلق بتقليص كافة اشكال التشغيل المجحف، حيث ان هذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ عام 2016. وتضمنت هذه التفاهمات بما في ذلك تحسين رواتب وظروف تشغيل العاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" ضمن شركة المراكز الجماهيرية في اعقاب تغيير طريقة التشغيل من تشغيل بحسب الساعة الى تشغيل طيلة 12 شهرا باستمرار ليشمل عملهم خلال كافة العطلات في المدارس وعطلة الصيف وعطلات الاعياد.

وكان نيسانكورن وكحلون قد اتفقا عام 2015 على خطة متعددة السنوات للانتقال للتشغيل المباشر وتحسين شروط وظروف العمل لكافة العاملين والعاملات من قِبل جهات خارجية، الذين يعملون في نطاق خدمات الدولة وفي السلطات المحلية والمؤسسات الجماهيرية الاخرى. هذا كله من أجل تحسين رواتبهم ورفع مكانة وظروف عمل عمال المقاولة. وسيتم تطبيق الخطة على مراحل خلال سنوات، من خلال استيعاب عمال النظافة في المستشفيات للتشغيل المباشر في المستشفيات الحكومية، اضافة الى العاملين الاجتماعيين وعمال اضافيين وتشغيل عمال الحراسة في المدارس على مدار 12 شهرا.وقد عمل من أجل الوصول الى هذه الاتفاقية التي تعتبر الأولى بالنسبة للعاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" من قبل الهستدروت، رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن، ورئيس "هستدروت هماعوف" ارنون بار دافيد، رئيسة وحدة العاملين في سلك التعليم روتي ليفي، المحامي جالي شطاينبرغ من الوحدة القضائية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت برئاسة المحامية حانا فالا، اضافة الى رئيس لجنة العاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" اوري ليبراتي. اما الشركاء من قبل شركة المراكز الجماهيرية في التوصل لهذه الاتفاقية فقد كان رئيس هذه الشركة أفيعاد فريدمان، المدير العام راز فرويليخ، المستشارة القضائية براخا برو سابان، نائبة مدير وحدة القوى البشرية إلا يارنيتسكي ومديرة برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" يونيت يعقوبوبيتش.وتقوم شركة المراكز الجماهيرية بتشغيل برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" بالتعاون مع جمعية "تافنيت بحينوخ" التي اسسها صندوق راشي من أجل وزارة التعليم. حيث ان مرشدو البرنامج متوزعون في آلاف المدارس ورياض الاطفال في كافة انحاء البلاد ويقومون بتقديم نشاطات وفعاليات اثراء لحوالي 300 الف من الطلاب والاطفال. هذا وستشمل الاتفاقية الجديدة كافة المرشدين وعمال البنية التحتية بما فيهم مرشدو برامج الاثراء، مركزي التجمعات، المدراء ومركزي البرامج التعليمية وعمال الشؤون الادارية. ومن اهم بنود الاتفاقية تغيير طريقة تشغيل المرشدين ممن يعملون للسنة الثانية واكثر ويعملون بنسب وظيفية تتضمن اكثر من تسع ساعات اسبوعية والمرشدين ممن يعملون في السنة الاولى بنسبة وظيفة تتضمن اكثر من 14 ساعة اسبوعية فان كل هؤلاء سيتم تغيير طريقة تشغيلهم من وظيفية بحسب الساعة الى وظيفة براتب شهري لمدة 12 شهرا في السنة.اضافة الى ذلك تتضمن الاتفاقية شروط عمل جيدة بضمنها تحويلات مالية لصناديق الاستكمال والتقاعد وايام المرضيات، وايضا مساواة شروط العاملين اسوة بالشروط التي يعمل بها موظفي خدمات الدولة الذين يتمتعون بتدريج وظائفي اداري.وقال رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن:" ابارك لكافة الاطراف التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة التي تهدف لتحسين مكانة العاملين وتقليص الفجوات في المجتمع الاسرائيلي. ان هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة اضافية ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزير المالية موشيه كحلون. ان هذه الاتفاقية ستعزز من نشاط وفاعلية برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" وستساعد العاملين المخلصين ضمن هذا البرنامج الاهتمام اكثر بعملهم وعدم القلق والخشية من فقدان مصدر المعيشة خلال فترة الصيف. يجب علينا التأكد من أن شروط التعاقد مع وزارة التعليم لا تمس بالعمال بما يتعلق باتفاقية العمل الجماعية".اما وزير المالية موشيه كحلون فقال:" نحن مستمرون اليوم في الاصلاح الذي بدأناه عام 2015 مع الهستدروت بقيادة آفي نيسانكورن، من أجل تقليص ظاهرة عمال المقاولة وتحسين ظروف عملهم. هنالك سبب واحد لهذا التعاون والذي من أجله نقدم اليوم اتفاقية جديدة تمنح آلاف العمال المخلصين لعملهم شروط عادلة: لأننا نهتم، من يهمه تقليص الفجوات المجتمعية، المساواة والعدل الاجتماعي فانه سيتجند من أجل اتفاقيات عمل عادلة التي اثمرت تجاه عشرات الآلاف من العائلات في اسرائيل خلال السنوات الاربع الاخيرة، كما انها ستؤثر على عشرات الآلاف خلال السنوات القادمة".من جهته قال رئيس شركة المراكز الجماهيرية افيعاد فريدمان:" ان عمال برنامج ﻜﺍﺮﻳﭫ هم الاساس في هذه المؤسسة ونحن سعداء ان نكون جزءا من هذه الخطوة غير المسبوقة والانسب في التوقيع على هذه الاتفاقية الجماعية. بفضل الاتفاقية الجماعية واتفاقية التفاهمات بين نيسانكورن وكحلون التي سبقتها، فانه بإمكان العمال التركيز في اداء وظيفتهم الهامة بتزويد الاليات اللازمة من أجل التطوير واثراء الاولاد في اسرائيل".اما رئيس "هستدروت هماعوف" ارنون بار دافيد فقال بدوره:" ان الطريق للتوقيع على هذه الاتفاقية لم تكن سهلة لكننا كنا مصممين في المحافظة على الأمان الوظيفي للعاملين في برنامج كاريف، اما من خلال ضمان تلقي الاجر على مدار العام، واما من خلال ضمان كافة الشروط الاجتماعية التي يستحقها العمال. انا اشكر كل من ساهم في التوصل لهذه الاتفاقية".وقال رئيس لجنة العاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" اوري ليبراتي:" ان اتفاقية العمل الجماعية للعاملين والعاملات في برنامج ﻜﺍﺮﻳﭫ يساهم في تعزيز مكانتنا كجمهور عمال متكاتف. ان هذه الاتفاقية تتضمن في طياتها تحسنا كبيرا الذي توصلت له الهستدروت من خلال تشغيل الاف العمال المخلصين والمهنيين في البرنامج، الذين انتقلوا من تشغيل حسب الساعة وبشكل متقطع الى تشغيل مستمر على مدار 12 شهرا، بصورة عادلة ومنصفة. باسم جمهور العاملات والعاملين بودي ان اوجه شكري الى رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن ولكبار موظفي الهستدروت المخلصين لجهودهم الجبارة والمكثفة التي استثمروها في المفاوضات لإخراج الاتفاق الى حيز التنفيذ. اضف الى ذلك نشكر ادارة شركة المراكز الجماهيرية وادارة برنامج ﻜﺍﺮﻳﭫ لتجاوبهما وشراكاتهما في هذه الخطوة".وقال مدير سلطة الشركات الحكومية يانكي كوينت :" أُبارك التوصل لهذه الاتفاقية واعتبرها اتفاقية هامة من أجل تطبيق مهمة شركة المراكز الجماهيرية كشركة حكومية اجتماعية. ان شركة المراكز الجماهيرية خلال السنوات الاخيرة سارت بخطى ثابتة ووصلت لمرحلة متقدمة من ناحية المهنية ووسعت نطاق ما تقدمه من آليات لكافة الأولاد في اسرائيل. سوف نستمر في العمل معا مع الشركة، من أجل اتمام المهمات بالصورة الافضل وبمهنية اذ ان عمال الشركة هم المركب الاساسي في نجاحها".