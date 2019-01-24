كفر سميع - وفاة ايهاب زيد فلاح 25 عاما خلال العلاج في الولايات المتحدة بعد معاناة مع مرض عضال

تلقت عائلة فلاح من كفر سميع فجر اليوم خبر وفاة الشاب ايهاب زيد فلاح عن عمر يناهز 25 وهو متواجد في الولايات المتحدة ويخضع لعلاج من مرض السرطان الذي يعاني منه.

وكانت قد وجهت عائلة الشاب إيهاب زيد فلاح من كفر سميع في اواخر شهر نوفمبر الماضي مناشدة للجمهور في كافة أنحاء البلاد وطلبا للمساعدة للتبرع لإنقاذ حياة ابنهم الذي أصيب بمرض سرطان نادر قبل مدّة ، حيث أنه ولانقاذ حياته عليه الخضوع لعمليّة معقّدة في الولايات المتّحدة الامريكيّة علما أنّ وضعه الصحي يسوء من يوم الى اخر.وفي حملة جمع التبرعات لعلاج المرحوم ايهاب تم جمع المبلغ المطلوب وسافر ايهاب للعلاج واعلن المستشفى فجر اليوم عن وفاته.