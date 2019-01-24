طمرة - ملثم يقتحم بيتا وطفلة تباغته فيدفعها ويهرب

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عقب جعفر فرح على ما نشر في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تجديد انتسابه...
جددت شرطة مسجاف وبالتعاون مع الوحدات المختلفة أعمال البحث عن المفقود ابن عرابة...
صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع ، التي عقدت مساء الأربعاء (23.01.2019)، على ميزانية...
وقعت الهستدروت أمس الاربعاء بحضور وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الهستدروت آفي...
تلقت عائلة فلاح من كفر سميع فجر اليوم خبر وفاة الشاب ايهاب زيد فلاح عن عمر يناهز...
قدمت الى المحكمة المركزية في اللد صباح اليوم لائحة اتهام، ضد القاصر اليهودي...
اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً ولطيفاً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...
أقيمت مساء الاربعاء وقفة احتجاجية ورفع شعارات في الحي الالماني في مدينة حيفا...
صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع، خلال جلسته غير العادية، التي عقدت مساء...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي :"أجرى رئيس الوزراء نتنياهو قبل...