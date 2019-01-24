طمرة - ملثم يقتحم بيتا وطفلة تباغته فيدفعها ويهرب

وافيد ان المشتبه به ولدى اقتحامه البيت واهله نيام سرق هاتفا نقالا من غرفة الاطفال , وفجأة استيقظت الطفلة (13 عاما) وباغتت المشتبه به فاغلق فمها بقطعة قماش ودفعها على الارض وفر هاربا من البيت .والى ذلك فلا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث والبحث عن المشتبه به .

تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اقادم رجل ملثم على اقتحام بيت في مدينة طمرة فجر اليوم الخميس .

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