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طمرة - ملثم يقتحم بيتا وطفلة تباغته فيدفعها ويهرب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اقادم رجل ملثم على اقتحام بيت في مدينة طمرة فجر اليوم الخميس .


وافيد ان المشتبه به ولدى اقتحامه البيت واهله نيام سرق هاتفا نقالا من غرفة الاطفال , وفجأة استيقظت الطفلة (13 عاما) وباغتت المشتبه به فاغلق فمها بقطعة قماش ودفعها على الارض وفر هاربا من البيت .

والى ذلك فلا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث والبحث عن المشتبه به .




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