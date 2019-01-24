اتهام, قاصر, يهودي, بقتل, الفلسطينية, عائشة, الرابي, دون, عمد,

قدمت الى المحكمة المركزية في اللد صباح اليوم لائحة اتهام، ضد القاصر اليهودي المشتبه فيه بقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي من خلال القاء حجر على سيارتها في الضفة الغربية قبل عدة أشهر.

وتوجه الى هذا القاصر تهمة القتل غير العمد في ظروف تتعلق بعمل إرهابي. وافيد بأن الدليل الرئيسي ضده هو عينة للحمض النووي تعود اليه، وكان قد تم تحليلها عن الحجر الذي يزن كيلوغرامين والذي أصاب المرحومة عائشة الرابي. وطلبت النيابة من المحكمة إبقاء المتهم قيد الحبس الى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقه.وتجدر الإشارة الى أن السبب الرئيسي في إرجاء النيابة العامة عملية تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه فيه، تعود الى التزام المشتبه فيه منذ اعتقاله جانب الصمت وعدم التعاون مع المحققين. فيما أن المشتبه فيهم الأربعة الآخرين تم الافراج عنهم قبل أسبوعين ليبقوا قيد الحبس المنزلي.ويذكر ان المرحومة عائشة عمرها 45 عاما وهي من بلدة بديا قضاء نابلس وهي أم لتسعة أولاد. ويشار الى أن الزوجين كانا عائدين من مدينة الخليل بعد زيارتهما لابنتهما هناك قبل تعرضهما للرشق بالحجارة من قبل مجموعة مستوطنين.