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66 قتيلا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك



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 أعلنت السلطات المكسيكية ، مقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة 76 آخرين بحروق، إثر انفجار خط أنابيب، تعرض للتخريب على يد من يشتبه بأنهم لصوص وقود وسط البلاد.



وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية "تلاهوليلبان" في ولاية "هيدالجو" إلى الشمال من مدينة "مكسيكو سيتي"، وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".


وقال عمر فياض حاكم ولاية "هيدالغو" عبر توتير إن "خدمات الطوارئ سجلت مقتل 66 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين بحروق".




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