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التركية مريم أوزيرلي في جلسة تصوير جريئة وتتعرض لانتقادات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» لجلسة تصوير جديدة وجريئة، وحرصت على مشاركة الفانز بصورة منها.



نجمة «حريم السلطان» ظهرت في لقطة من الجلسة، مرتدية «بيبيون» فقط، بشكل بدا الجزء العلوي من جسدها مكشوفاً بشكل مثير، وهي الصورة التي عرضت الفنانة التركية لانتقادات متابعيها.
 يُذكر أن مصادر صحفية كانت قد كشفت عن استعداد مريم أوزيرلي للمشاركة في الفيلم المصري «لص بغداد» أمام النجم المصري محمد إمام، وهو ما أكدته الفنانة خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» معربة عن موافقتها المبدئية للمشاركة في العمل، إلا أنها لم توقع عقد الفيلم بشكل رسمي، في الوقت الذي حرصت فيه على زيارة محمد إمام في كواليس تصوير الفيلم، واثنت على شخصيته، ووصفته بنقي القلب والطموح.


وعلى هامش زيارتها لمصر لأول مرة، التقت مريم بعدد من نجوم مصر في سهرة خاصة، ومن أبرزهم إيمي سمير غانم، والراقصة دينا، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، كما قامت النجمة التركية بزيارة منطقة الأهرامات، وخضعت هناك لجاسة تصوير مميزة، كما زارت نادي الزمالك.




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