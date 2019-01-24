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ظاهرة طبيعية مذهلة في فنلندا
2019-01-24 09:00:29
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دائرة جليدية مثالية المحيط ومتناهية الجمال في نهر فنلندي
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