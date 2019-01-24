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سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله



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انتقل إلى رحمة الله تعالى، من قرية سولم، السيد عبد الكريم يوسف زعبي  (أبو عامر) .


‎وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية سولم الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواه الأخير .




إنا لله وإنا اليه راجعون.




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