سولم:عبد, الكريم, يوسف, زعبي, (ابو, عامر), في, ذمة, الله,

انتقل إلى رحمة الله تعالى، من قرية سولم، السيد عبد الكريم يوسف زعبي (أبو عامر) .‎وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية سولم الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواه الأخير .إنا لله وإنا اليه راجعون.

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