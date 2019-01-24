نجم, البريميرليغ, في, عداد, الأموات.., وواقعة, غريبة, قبل, الاختفاء,

كشفت معلومات جديدة عن تطورات حزينة بشأن مصير اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، التي اختفت طائرة صغيرة كانت تقله فوق القنال الإنجليزي، فيما رجحت المصادر أنه لقي مصرعه.

والأربعاء، قال منقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على النجم المنتقل حديثا إلى فريق كارديف سيتي على قيد الحياة.وقبل أيام انضم المهاجم الأرجنتيني، 28 عاما، إلى كارديف سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، قادما من فريق نانت الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو (19 مليون دولار).وكان إيميليانو سالا في طريقه من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف للمشاركة الأولى مع فريقه الجديد، عندما انقطع الاتصال مع طائرته، وهي من طراز بايبر ماليبو، ذات محرك واحد، بأجهزة الرادار قبالة جزيرة جيرنسي، مساء الاثنين.وأشار تقرير لصحيفة "صن" الإنجليزية إلى أن الطيار واجه صعوبات عدة في الإقلاع بالطائرة الصغيرة، لكنه لسبب مجهول أصر على القيام بالرحلة رغم ذلك.ونجح الطيار بالإقلاع بالطائرة أخيرا في تمام الساعة السابعة والربع مساء بالتوقيت المحلي، بعد 4 محاولات فاشلة، حسب ما أوردت الصحيفة.