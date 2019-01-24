تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 08:31:11 سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله |  2019-01-24 08:28:26 نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء |  2019-01-24 06:05:26 مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة |  2019-01-24 06:03:07 تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً |  2019-01-23 19:47:19 اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا |  2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت معلومات جديدة عن تطورات حزينة بشأن مصير اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، التي اختفت طائرة صغيرة كانت تقله فوق القنال الإنجليزي، فيما رجحت المصادر أنه لقي مصرعه.



والأربعاء، قال منقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على النجم المنتقل حديثا إلى فريق كارديف سيتي على قيد الحياة.


وقبل أيام انضم المهاجم الأرجنتيني، 28 عاما، إلى كارديف سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، قادما من فريق نانت الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو (19 مليون دولار).


وكان إيميليانو سالا في طريقه من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف للمشاركة الأولى مع فريقه الجديد، عندما انقطع الاتصال مع طائرته، وهي من طراز بايبر ماليبو، ذات محرك واحد، بأجهزة الرادار قبالة جزيرة جيرنسي، مساء الاثنين.


وأشار تقرير لصحيفة "صن" الإنجليزية إلى أن الطيار واجه صعوبات عدة في الإقلاع بالطائرة الصغيرة، لكنه لسبب مجهول أصر على القيام بالرحلة رغم ذلك.


ونجح الطيار بالإقلاع بالطائرة أخيرا في تمام الساعة السابعة والربع مساء بالتوقيت المحلي، بعد 4 محاولات فاشلة، حسب ما أوردت الصحيفة.




كلمات متعلقة

نجم, البريميرليغ, في, عداد, الأموات.., وواقعة, غريبة, قبل, الاختفاء,

تابعونــا

رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي 2019-01-23 | 22:03:28

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني...

دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة 2019-01-23 | 18:59:53

أعلن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، إتمام انتقاله لصفوف...

خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ 2019-01-23 | 14:55:42

نشر موقع "أولي" الأرجنتيني تسجيلات صوتية مؤثرة بعثها لاعب كرة القدم الأرجنتيني...

محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات 2019-01-23 | 12:45:33

اختفى النجم المصري، محمد صلاح، من موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،...

العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته 2019-01-23 | 10:22:20

قال عمال الإنقاذ، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن ينجو من الموت لاعب كرة القدم...

وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" 2019-01-23 | 08:49:21

نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم...

إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو 2019-01-22 | 19:52:29

يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة قوية من نادي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل نجم ريال مدريد يدرس الرحيل 2019-01-22 | 17:16:12

تحدث تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها نجم ريال مدريد، في...

رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ 2019-01-22 | 14:45:40

أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه...

حتى في الخيبة.. المنافسة مشتعلة بين رونالدو وميسي حتى في الخيبة.. المنافسة مشتعلة بين رونالدو وميسي 2019-01-22 | 14:55:58

يبدو أن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أفضل لاعبي كرة قدم في العالم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب جزئي عكا محلات فتحت ابوابها تعمل كالمعتاد يوم الارض الخالد زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول وفاة الطفل شادي سمعان 7 سنوات الرامة قرية تفجع سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار شتم عبارات نابية فتاتين شوارع احد مدينة الناصرة التسبب باضرار اعتقال اهالي حي عرابة يوقفون العمر شارع رئيسي الحلو مقاول بلدية ممر مشاه تجمهر عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات حريق قسم الرفاه الاجتماعي بلدية ام الفحم اضرار دون اصابات خزانة كهرباء مدينة اطفاء انقاذ طواقم حملة لشرطة . السير رهط النقب تحرير مخالفات سرعة هاتف نقال حزام أمان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com