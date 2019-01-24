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مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطرد كافة الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد في غضون 72 ساعة.



وقال مادورو في خطاب ألقاه أمام حشود من مؤيديه قرب قصر "ميرافلوريس" الرئاسي بالعاصمة كراكاس، اليوم الأربعاء: "أمرت بقطع كل العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع حكومة الولايات المتحدة".


وأعلن مادورو عن رفضه لما وصفه بـ "الخطة الأمريكية لفرض حكومة عميلة على فنزويلا". وشدد على أن بلاده لا تريد "العودة إلى عهد التدخلات الأمريكية" في شؤونها.


ورفض مادورو إعلان رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو توليه مهام الرئاسة، متهما المعارضة بمحاولة الانقلاب. وقال: "سنبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب"، مضيفا أن الشعب هو الوحيد من ينتخب ويقصي رئيسا دستوريا للبلاد.




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