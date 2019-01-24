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تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً



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اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً ولطيفاً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف بوجه عام  ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


والسبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .




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