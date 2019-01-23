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اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أقيمت مساء الاربعاء وقفة احتجاجية ورفع شعارات في الحي الالماني في مدينة حيفا تضامناً مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية الذين يعانون من اجراءات تعسفية وانتهاكات داخل السجون .


رفع المتظاهرون شعارات منددة بالاعتداءات على الاسرى بشكل عام واسرى سجن عوفر بشكل خاص , كما تم رفع الاعلام الفلسطينية , بالمقابل تظاهر بالمقابل نشطاء من اليهود المتطرفين ورفعوا الاعلام الاسرائيلية برفقة عضو الكنيست اورن حازان .

وجاء في بيان صادر عن شرطة الساحل ان الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين بشبهة الاخلال بالنظام .




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