تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |  2019-01-23 18:34:11 الناصرة:المجلس البلدي يعقد جلسته الاولى للتصويت على تعيين نواب الرئيس |  2019-01-23 18:30:55 طائرات مجهولة تصوّر قاعدة جوية سرية |  2019-01-23 16:29:29 موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم |  2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ووصل هيجواين، إلى مدينة لندن، اليوم، وخضع للفحص الطبي في النادي، قبل أن يعلن البلوز تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وكانت بعض التقارير، قد أشارت إلى وجود اتفاق بين تشيلسي ويوفنتوس، على وجود بند يسمح للأول بتمديد إعارة هيجواين لمدة عام إضافي، قبل التعاقد معه بشكل دائم.
وسبق لهيجواين، اللعب تحت قيادة ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الحالي، في نابولي بموسم 2015-2016، ووقتها تمكن من الحصول على هداف الدوري الإيطالي برصيد 36 هدفا.
رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي




كلمات متعلقة

رسميا.., هيجواين, ينتقل, إلى, تشيلسي,

تابعونــا

دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة 2019-01-23 | 18:59:53

أعلن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، إتمام انتقاله لصفوف...

خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ 2019-01-23 | 14:55:42

نشر موقع "أولي" الأرجنتيني تسجيلات صوتية مؤثرة بعثها لاعب كرة القدم الأرجنتيني...

محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات 2019-01-23 | 12:45:33

اختفى النجم المصري، محمد صلاح، من موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،...

العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته 2019-01-23 | 10:22:20

قال عمال الإنقاذ، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن ينجو من الموت لاعب كرة القدم...

وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" 2019-01-23 | 08:49:21

نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم...

إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو 2019-01-22 | 19:52:29

يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة قوية من نادي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل نجم ريال مدريد يدرس الرحيل 2019-01-22 | 17:16:12

تحدث تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها نجم ريال مدريد، في...

رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ 2019-01-22 | 14:45:40

أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه...

حتى في الخيبة.. المنافسة مشتعلة بين رونالدو وميسي حتى في الخيبة.. المنافسة مشتعلة بين رونالدو وميسي 2019-01-22 | 14:55:58

يبدو أن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أفضل لاعبي كرة قدم في العالم...

فيديو.. محمد صلاح يلبي أمنية طفل مصري فيديو.. محمد صلاح يلبي أمنية طفل مصري 2019-01-22 | 13:15:49

حقق اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمنية الطفل صاحب القميص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اسلحة ذخيرة مضارب البدو سجن بئر السبع اعتقال مشتبه النقب فلسطيني مشتبه اقتحام شقة شابة جارته سرقة ملابسها الداخلية تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسمحرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققالقدس سائق حافلة مسحوب رخصته السياقة الشرطة مخدرات جيوب العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط خديجة ابو غزالة اتهام بالغين قاصر ام الفحم حرق سيارة اطلاق نار لائحة اتهام حيفا المحكمة المركزية هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة اصابات حادث طرق تراكتورون سيارة تجارية نقل اصابات مستشفى الشرطة باقة الغربية شارع اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده متفاوته اصابات انقلاب الناصرة سيارات سيارة الشرطة تنظيم مفرق المحاكم احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة ام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com