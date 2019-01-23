رسميا.., هيجواين, ينتقل, إلى, تشيلسي,

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ووصل هيجواين، إلى مدينة لندن، اليوم، وخضع للفحص الطبي في النادي، قبل أن يعلن البلوز تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.وكانت بعض التقارير، قد أشارت إلى وجود اتفاق بين تشيلسي ويوفنتوس، على وجود بند يسمح للأول بتمديد إعارة هيجواين لمدة عام إضافي، قبل التعاقد معه بشكل دائم.وسبق لهيجواين، اللعب تحت قيادة ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الحالي، في نابولي بموسم 2015-2016، ووقتها تمكن من الحصول على هداف الدوري الإيطالي برصيد 36 هدفا.