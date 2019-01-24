الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة

قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية "الكابينت" السماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة غداً. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان قادة الاجهزة الامنية رفضوا قرار نتنياهو بوقف تحويل الدفعة الثالثة لقطاع غزة، واجمعوا على ضرورة تحويلها خلال الـ 24 ساعة القادمة تجنبا لاي تصعيد. وكان رئيس جهاز الامن العام الإسرائيلي، "الشاباك" سابقا يعقوب بيري حذر من أن منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة سيؤدي إلى تصعيد الوضع، داعيا نتنياهو إلى السماح بإدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية. وقال بيري في مقابلة له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: إن عدم تحويل الدفعة القطرية في حد ذاته، ينطوي على مخاطر كبيرة في تصعيد الموقف. وأضاف بيري: "لن تتحول حماس الى مغرمة بإسرائيل بسبب المال أو بسبب عدم نقله".