المصادقة, على, ميزانية, مجلس, طرعان, المحلي, بالإجماع‎,

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جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي :"أجرى رئيس الوزراء نتنياهو قبل...
اصيب شابين بجراح خطيرة باطلاق نار في بلدة دير الاسد مساء اليوم...
شاركت ١٨ دولة عربية في المعرض السياحي الدولي فيتور بنسخته ال ٣٩ والذي افتتحه امس...
تنطلق هذا الأسبوع الحملة الانتخابية لحزب من أجلنا تحضيراَ لخوض الانتخابات...
عقدت في بلدية الناصرة مساء اليوم الاربعاء الجلسة الاولى للمجلس البلدي بعد...
شيع الالاف من اهالي باقة الغربية والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان الشابة ايه مصاروة...
افتتحت جامعة تل ابيب التسجيل امام طلاب الثانويات العرب الذين ما لم يستوفوا ولم...
اقيم في مدينة تل ابيب برنامج وحفل خاص لجمعية فيرايتي لدعم اطفال الجمعية . شارك...
لقي الطفل الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من مدينة سخنين , مصرعه ظهر اليوم الاربعاء...
مازالت الممتلكات العامة في قرية طرعان تتعرض لأعمال الاعتداء والتخريب، حيث قام...