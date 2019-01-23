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نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي :"أجرى رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل اتصالا هاتفيا مع السيد سعيد مصاروة، وهو والد المرحومة آية مصاروة، الطالبة الإسرائيلية التي قتلت في أستراليا الأسبوع الماضي.

رئيس الوزراء نتنياهو قدم التعازي إلى عائلة المرحومة وقال أنه يشارك حزنها باسم جميع مواطني الدولة.
وشكر السيد سعيد مصاروة رئيس الوزراء نتنياهو على تعازيه ودعمه.
نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة




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