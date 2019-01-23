تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |  2019-01-23 18:34:11 الناصرة:المجلس البلدي يعقد جلسته الاولى للتصويت على تعيين نواب الرئيس |  2019-01-23 18:30:55 طائرات مجهولة تصوّر قاعدة جوية سرية |  2019-01-23 16:29:29 موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم |  2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |  2019-01-23 14:55:51 اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية |  2019-01-23 13:11:40 احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة |  2019-01-23 13:03:10 مصرع الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من سخنين دهسا |  2019-01-23 12:01:16 طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة |

الرئيسية |



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد



  |     |   اضافة تعليق



اصيب شابين بجراح خطيرة باطلاق نار في بلدة دير الاسد مساء اليوم الاربعاء.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين للمستشفى ووصفت اصابتهما بالبالغة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





كلمات متعلقة

اصابات, خطيرة, باطلاق, نار, في, دير, الاسد,

تابعونــا

بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام 2019-01-20 | 15:50:10

ودع المنتخب الأردني، بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، من دور الـ 16،...

الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل 2019-01-17 | 17:56:41

ألقت مخابرات الجيش اللبناني الخميس، القبض على المشتبه به بالتسلل من إسرائيل إلى...

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية 2019-01-09 | 22:06:35

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن القائد يحيى عياش ترك في ذاكرة...

اصابات في حريق اصابات في حريق 2019-01-07 | 21:20:16

...

سمنة وسكري.. مخاطر الارجيلة لا تقتصر على الجهاز التنفسي سمنة وسكري.. مخاطر الارجيلة لا تقتصر على الجهاز التنفسي 2019-01-07 | 19:24:54

مخاطر مروعة كشفت عنها دراسة ضخمة أوردتها كبرى وسائل الإعلام البريطانية، وتشير...

مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي 2019-01-03 | 19:34:21

ردت محكمة الشؤون الادارية، المركزية في حيفا اليوم الخميس الالتماس ضد نتائج...

محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب 2018-12-29 | 11:39:21

بدعوة من المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قدم المحامي قيس يوسف ناصر...

حلا شيحة بأول جلسة تصوير بعد خلع الحجاب حلا شيحة بأول جلسة تصوير بعد خلع الحجاب 2018-12-20 | 23:01:50

حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة جمهورها صور أول جلسة تصوير خضعت لها بعد قرار خلع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب أديب عطاونة دهسا حورة النقب ريشون لتسيون هرب مطاردة شرطة سقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة اصابة فتى كفر قرع مدخل دهس ضرب هرب شرطة اسعاف اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة المدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية رهف مفيد عبد الله التوجيهي اعلى علامة 99.7 علامة الفلسطينية الطالبة البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية سطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين الطالب علي سليمان الناصرة سلطي يلتقي نتانياهو تحقيق السلام فيراييتي حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولوناحتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة ا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com