كيف, رد, مدير, أعمال, هيفاء, وهبي, على, تصريح, مايا, دياب!!,

ردّ محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي على تصريح الفنانة مايا دياب في مقابلة لها مع برنامج عرب وود في كواليس برنامج “ديو المشاهير” الذي حلّت ضيفة عليه في حلقة الأسبوع الماضي، حيث قالت أن الفنان وائل كفوري “لا يزال في الباص وأنا وصلت إلى القمر بواسطة الصاروخ. هناك فرقٌ شاسعٌ في التنقلات”.

وتابعت: “أنا لا أقود الباص ولا أركبه، بل أستخدم الصاروخ وأصل إلى القمر والمريخ . هم لا يزالون بدائيين”.ولقد اعتبر البعض أن استخدامها صفة الجمع بوصفها للبدائيين تقصد به أيضاً الفنانة هيفاء وهبي في ردها على تصريح “كفوري” الذي قال قبل أكثر من شهر أنه لو كان سائق باص لكان أنزل مايا دياب، وأصعد هيفاء وهبي مكانها.