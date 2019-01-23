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دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، إتمام انتقاله لصفوف برشلونة.

وأثناء خروجه بعد نهاية مران اليوم، تحدث صحفي بشبكة "VTBL" الهولندية، وقال له: "هل يمكنني أن أهنئك؟ ليرد دي يونج: نعم، شكرا لك".
وكانت صحيفة "تيليجراف"الهولندية، قد أكدت أن برشلونة سيدفع 90 مليون يورو، لضم دي يونج، بدءًا من الموسم المقبل، ولمدة 5 مواسم.
وسافر صباح اليوم، وفد من نادي برشلونة، إلى هولندا، من أجل إتمام الصفقة، المُقرر الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء.
دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة




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