دي, يونج, يعلن, انتقاله, إلى, برشلونة,

أعلن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، إتمام انتقاله لصفوف برشلونة.

وأثناء خروجه بعد نهاية مران اليوم، تحدث صحفي بشبكة "VTBL" الهولندية، وقال له: "هل يمكنني أن أهنئك؟ ليرد دي يونج: نعم، شكرا لك".وكانت صحيفة "تيليجراف"الهولندية، قد أكدت أن برشلونة سيدفع 90 مليون يورو، لضم دي يونج، بدءًا من الموسم المقبل، ولمدة 5 مواسم.وسافر صباح اليوم، وفد من نادي برشلونة، إلى هولندا، من أجل إتمام الصفقة، المُقرر الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء.