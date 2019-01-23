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الناصرة:المجلس البلدي يعقد جلسته الاولى للتصويت على تعيين نواب الرئيس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقدت في بلدية الناصرة مساء اليوم الاربعاء الجلسة الاولى للمجلس البلدي بعد الانتخابات , فيها تم تعيين نواب للرئئيس وقائمين باعماله وتقسيم لجان العمل البلدي .


افتتح الجلسة رئيس البلدية علي سلام حيث رحب بالاعضاء وبارك للاعضاء الجدد , كما وقام سلام في بداية الجلسة بتقديم التعازي لعائلة الشابة ايه مصاروة من باقة الغربية التي قتلت في استراليا .


كما وتحدث سلام عن وضع البلدية وعن المشاريع التي تعمل عليها البلدية , كما ودعا سلام جميع الاعضاء للعمل رغم أن قائمة ناصرتي هي الكتله الاكبر في البلدية بعد ان حازت على 11 مقعد في الانتخابات الاخيرة .

وتم في الجلسة التصويت على تعيين محمد عوايسي وسامية ابو الرب قائمين باعمال الرئيس وكل من الحاج سمير سعدي ورون مزاوي نواب للرئيس 




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