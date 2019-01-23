الناصرة:المجلس, البلدي, يعقد, جلسته, الاولى, للتصويت, على, تعيين, نواب, الرئيس,

عقدت في بلدية الناصرة مساء اليوم الاربعاء الجلسة الاولى للمجلس البلدي بعد الانتخابات , فيها تم تعيين نواب للرئئيس وقائمين باعماله وتقسيم لجان العمل البلدي .

افتتح الجلسة رئيس البلدية علي سلام حيث رحب بالاعضاء وبارك للاعضاء الجدد , كما وقام سلام في بداية الجلسة بتقديم التعازي لعائلة الشابة ايه مصاروة من باقة الغربية التي قتلت في استراليا .كما وتحدث سلام عن وضع البلدية وعن المشاريع التي تعمل عليها البلدية , كما ودعا سلام جميع الاعضاء للعمل رغم أن قائمة ناصرتي هي الكتله الاكبر في البلدية بعد ان حازت على 11 مقعد في الانتخابات الاخيرة .وتم في الجلسة التصويت على تعيين محمد عوايسي وسامية ابو الرب قائمين باعمال الرئيس وكل من الحاج سمير سعدي ورون مزاوي نواب للرئيس