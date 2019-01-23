موسكو, ترد, على, واشنطن.., وتكشف, صاروخها, الجديد, للعالم,

أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، مواصفات صاروخه الجديد، وذلك في محاولة لدحض تصريحات أميركية تقول إن الصاروخ ينتهك معاهدة "ستارت" للأسلحة النووية المتوسطة، المبرمة عام 1987.

وذكر قائد قوات الصواريخ والمدفعية بالجيش الروسي، الجنرال ميخائيل ماتفييسكي، في اجتماع مع مسؤولين عسكريين أجانب أن صاروخه "9m729" لا يتعارض مع معاهدة، التي وقعت إبان الحرب الباردة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".وقال ماتفييسكي إن أقصى مدى للصاروخ الجديد يبلغ 480 كيلومترا.وكانت الولايات المتحدة أعلنت عزمها الانسحاب من المعاهدة، قائلة إن الصاروخ الروسي الجديد ينتهك نصوص المعاهدة، التي تحظر إنتاج واختبار ونشر صواريخ باليستية يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.