إسرائيل:, إيران, تحاول, فتح, جبهة, عسكرية, رابعة, علينا,

اشتكت إسرائيل إيران في مجلس الأمن الدولي، وأكد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن طهران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة ضد إسرائيل في الضفة الغربية.

وأبلغ المندوب الإسرائيلي مجلس الأمن بأن إيران تصرف سنويا 7 مليارات دولار على "منظمات إرهابية بهدف القضاء على دولة إسرائيل".واتهم دانون الإيرانيين بأنهم "يستغلون النظام السوري للقيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل"، مشددا أن إسرائيل سترد "على ذلك بالقوة وسنحبط أي تهديد لمواطنينا".ودعا دانون مجلس الأمن إلى "إدراج حماس وحزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات عليهما"، مشددا على أن "إضعاف هاتين المنظمتين سيشكل الخطوة الأولى نحو استهداف معقل الإرهاب العالمي وهو طهران".