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فتح امكانية التسجيل في جامعة تل ابيب قبل الحصول على شهادة بجروت لطلاب صفوف ال 12 لمواضيع عديدة



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افتتحت جامعة تل ابيب التسجيل امام طلاب الثانويات العرب الذين ما لم يستوفوا ولم يتقدموا بعد لامتحانات البجروت في الصف الثاني عشر , وذلك بمطالبة من لجنة التوجيه لدمج العرب في الجامعة وبعد مطالبة مستمرة وطويلة .وعلى غرار النهج القديم الذي اتبعته الجامعة لسنوات عديدة, حيث ابتداء من هذه السنة بإمكان طلاب الصف الثواني عشر التسجيل للكثير من المواضيع مع بداية التسجيل العادي (20.1.19) مثل باقي الطلاب الذين بحوزتهم شهادة بجروت كاملة , وذلك على شرط استوفاء باقي العلامات في موعد الصيف القريب التي ستصل بشكل مباشر للجامعة من قبل وزارة المعارف . وكما ذكر هذا الامر ينطبق على المواضيع التي تسمح باستقبال علامات بجروت حتى موعد الصيف وطبعا بالإضافة للمتطلبات الاخرى مثل مستوى اللغة الانجليزية والعبرية او امور اخرى يتطلبها الموضوع التعليمي نفسه , ان وجدت.


في ما يلي رابط الخبر في موقع جامعة تل ابيب وتفصيلات اخرى :https://go.tau.ac.il/b.a/how-to-get-in/admissions/highschool




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