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فيديو - نجاة زرافة بعد 4 ساعات من الصراع مع 6 لبؤات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجحت زرافة شجاعة في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، في التغلب على آلامها بعد صراع دام مع 6 لبؤات جائعات، استمر أكثر من 4 ساعات.



وتمكنت الزرافة من تحقيق ذلك على الرغم من إحدى اللبؤات نجحت في الوصول إلى ظهر الزرافة وتشبثت برقبتها بواسطة فمها وبظهرها بواسطة مخالبها القوية.

 وكانت 6 لبؤات تتربص بالزرافة في محمية كلاسيري الخاصة، إلى أن بدأت تأكل، وعندها شنت اللبؤات هجومها الشرس على الزرافة، فقفزت لبؤتان على ظهرها بينما هاجمت بقية اللبؤات الأطراف الخلفية للحيوان الطويل.


وبينما لم تصمد واحدة من اللبؤات على ظهر الزرافة، تمكنت الثانية من البقاء متشبثة برقبتها لأكثر من دقيقتين قبل أن تسقط أرضا، كما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


ومع ذلك استمرت اللبؤات بمهاجمة الزرافة طوال 4 ساعات، فأدمت أطرافها الخلفية، لكن الأخيرة تمكنت من مقاومة اللبؤات الست، والنجاة.


وقالت الدليل السياحي إميلي ويتينغ في المحمية الطبيعية، التي صورت المشهد الدامي بواسطة هاتفها الذكي، إنها لم تر مثل هذا الأمر على الإطلاق منذ بدأت حياتها المهنية كدليل سياحي.




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