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كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت شركة “ميسلون فيلم” المنتجة لمسلسل “باب الحارة”، أنّ الفنان السوري نزار أبو حجر سيعود للجزء العاشر من المسلسل، وهو من تأليف الدكتور فؤاد شربجي وإخراج مؤمن الملا، حيث وقّع أبو حجر عقود انضمامه للمسلسل، ليعود إليه بعد غياب طويل، وهو الأمر الذي شكّل مفاجأة للجمهور، خصوصًا وأنّ موضوع العودة لم يكن مطروحًا خلال التحضيرات الأولى للمسلسل .



وبحسب معلومات نشرتها “سيدتي. نت”، فإنّ عودة شخصية “أبو غالب” للمسلسل، أتت لتحلّ مكان المشاهد المقررة لشخصية “النمس” التي اعتذر عن أدائها الفنان مصطفى الخاني، لخلافات فنية ومادية مع الشركة المنتجة، حيث تم تحويل الخط الدرامي لشخصية “النمس” لتتحول إلى شخصية “أبو غالب”، التي تمت إضافة مشاهد لها ولكيفية عودتها للحارة.


يشار إلى أنّ الجزء العاشر من مسلسل “باب الحارة”، يشهد غياب عدد من شخصيات العمل المعروفة، وفي مقدمتهم عباس النوري، وعلي كريّم، وكندة حنا، ومؤخراً مصطفى الخاني، بينما شهد العمل مؤخرًا انضمام العديد من النجوم، وفي مقدّمهم: سلوم حداد، وصفاء سلطان، وليلى جبر، ومهيار خضور، ومحمد حداقي، وآخرين .




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