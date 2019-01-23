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خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر موقع "أولي" الأرجنتيني تسجيلات صوتية مؤثرة بعثها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، النجم المنتقل حديثا لفريق كارديف سيتي الإنجليزي، لأصدقائه، قبل لحظات من تحطم الطائرة التي كانت تقله وترجيح مصرعه في فاجعة كروية.


واختفت الطائرة "بايبر بي -46 ماليبو" الخفيفة من على شاشات الرادار وهي في طريقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في إنجلترا. 
وعثر عمال إنقاذ على حطام الطائرة، فيما لم يتم بعد العثور على جثة سالا، في وقت قالت تقارير إعلامية إنه من غير المرجح أن ينجو اللاعب الأرجنتيني من الموت.



 وقبل لحظات من "الفاجعة"، بعث سالا لأصدقائه المقربين رسائل صوتية عبر واتساب من الطائرة.


ونقل موقع "أولي" عن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، قوله "أهلا إخواني الصغار.. كيف حالكم يا مجانين؟ أنا تعب جدا.. كنت في نانت لإنجاز بعض الأمور، التي لا تنتهي أبدا".

ثم أضاف في التسجيل الصوتي الثاني المرعب "أنا على متن طائرة، يبدو أنها على وشك السقوط.. أنا متوجه إلى كارديف.. ".


وبعدها بلحظات، ذكر في آخر تسجيل صوتي "كيف حالكم أصدقائي؟.. إذا لم تصلكم أنبائي بعد ساعة ونصف.. سيتوجب إرسال أشخاص للبحث عني.. أنا خائف".


وكان أنصار فريق كارديف سيتي وضعوا الزهور على الأرض خارج مقر النادي، حيث كان من المقرر أن يبدأ سالا اللعب بعد التوقيع للفريق الجديد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، الأسبوع الماضي.


وقال الرئيس التنفيذي لنادي كارديف سيتي، كين تشو، إن فرص العثور على ناجين "تتقلص بسرعة كبيرة". وأضاف: "نواصل الصلاة من أجل أخبار إيجابية".




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