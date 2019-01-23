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احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة



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اقيم في مدينة تل ابيب برنامج وحفل خاص لجمعية فيرايتي لدعم اطفال الجمعية .


شارك في الاحتفال  جمهور غفير من الوسطين العربي واليهودي , بحضور ادارة فيرايتي , المحامي اوري سالونيم ,  ورجل الاعمال مدير الجمعيه اودي انجيل , ومديرة فيرايتي في لواء الشمال اوكي ليف , وممثله الوسط العربي سائده زعبي يزبك ومتطوعين ومتطوعات في الجمعة .






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