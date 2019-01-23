احتفال, لدعم, أطفال, جمعية, فيرايتي, في, تل, ابيب, بمشاركة, واسعة,

شارك في الاحتفال جمهور غفير من الوسطين العربي واليهودي , بحضور ادارة فيرايتي , المحامي اوري سالونيم , ورجل الاعمال مدير الجمعيه اودي انجيل , ومديرة فيرايتي في لواء الشمال اوكي ليف , وممثله الوسط العربي سائده زعبي يزبك ومتطوعين ومتطوعات في الجمعة .

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