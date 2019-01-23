اصابة, حرجة, لطفل, من, سخنين, تعرض, للدهس, ونقله, بمروحية,

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اقيم في مدينة تل ابيب برنامج وحفل خاص لجمعية فيرايتي لدعم اطفال الجمعية . شارك...
مازالت الممتلكات العامة في قرية طرعان تتعرض لأعمال الاعتداء والتخريب، حيث قام...
إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب 25 مديرا يمثّلون جهاز التّعليم العربي من...
اصيب سائق يبلغ من العمر 53 عاما من كفرمندا صباح اليوم الاربعاء بجراح وصفت بالخطيرة...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال...
شيع الالاف من اهالي باقة الغربية والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان الشابة ايه مصاروة...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق مكابي حيفا ضمن مسابقة كأس...
صادق أعضاء مجلس محلي الرينة يوم السبت الماضي باغلبية الأعضاء على ميزانية عام ...
قال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، ان المعايير الجديدة التي...
اصيب جندي في الجيش الاسرائيلي برصاص مسلحين قرب السياج الحدودي مع قطاع...