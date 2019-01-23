اصابة, حرجة, لطفل, من, سخنين, تعرض, للدهس, ونقله, بمروحية,

نقل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من مدينة سخنين , ظهر اليوم الاربعاء , بمروحية الى مستشفى رمبام بعد ان اصيب باصابة وثفت بالحرجة اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة خصوصية اليوم في احد احياء المدينة .

وافيد ان الطاقم الطبي الذي وصل الى المكان قدم العلاج الاولي للمصاب وعلى الفور تم نقله بسيارة الاسعاف الى ملعب متاخم لستاد الدوجة بسخنين هناك كانت تنتظره مروحية نقلته مباشرة الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.