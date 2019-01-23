تعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، الثلاثاء، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين من تبادل رسائلهم، مما دفعهم إلى التوجه إلى موقع تويتر للتعبير عن غضبهم.

واجتاح وسم حمل اسم تطبيق واتساب باللغة الإنجليزية (Whatsapp)، إذ انهالت التعليقات الغاضبة والساخرة من العطل.وأظهرت بيانات تويتر أن هناك أكثر من 339 ألف تغريدة تعاملت مع العطل الذي طال "واتساب"، الذي يستخدمه 1.5 مليار شخص حول العالم.وكتب أحد المغردين: "في اللحظة التي لا يتوفر فيها الإنترنت أو واتساب، فإنك تشعر بالعجز".وقال آخر بسخرية: "أردت فتح تويتر للتأكد من أن واتساب معطل، وبالفعل هو كذلك. يبدو أنني سأضطر للاتصال بعائلتي! (للتحدث معها)".