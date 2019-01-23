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قال عمال الإنقاذ، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن ينجو من الموت لاعب كرة القدم...
نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم...
يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة قوية من نادي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...
تحدث تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها نجم ريال مدريد، في...
أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه...
يبدو أن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أفضل لاعبي كرة قدم في العالم...
حقق اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمنية الطفل صاحب القميص...
وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد السابق، ويوفنتوس الإيطالي،...
قال موقع "تيم تالك" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة فريقه...
مباشرة بعد إعلان انضمامه إلى برشلونة الإسباني، كشف المهاجم الغاني كيفن برينس...