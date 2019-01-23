اختفى النجم المصري، محمد صلاح، من موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، بعد ساعات قليلة على نشره آخر تغريدة أثارت قلق متابعيه.

وأصبح الوصول إلى صفحة صلاح على تويتر وفيسبوك"غير ممكنا"، حيث يظهر أن الحساب جرى حذفه أو تعطيله.ولا يزال حساب نجم ليفربول على موقع "إنستغرام" مفتوحا للعموم حتى لحظة نشر هذا الخبر.وتساءل متابعو صلاح عن السبب الذي جعل مهاجم "الريدز" يقدم على هذه الخطوة "الغامضة"، وغير المسبوقة.ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة على نشره تغريدة قصيرة قال فيها "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".وفور نشر التغريدة، سارعت جماهير ليفربول إلى كتابة تعليقات بالآلاف، لكن معظم أنصار الفريق تساءلوا عن مصير اللاعب مع "الريدز".وكتب أحد مشجعي ليفربول قائلا: "مع من تتواصل يا مو؟"، فيما غرد آخر بقوله: "إلى أين يا صلاح؟"يذكر أن صلاح تعرض في الآونة الأخيرة لسيل من الانتقادات، حيث اتهمه البعض بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، مما دفع مدربه يورغن كلوب للرد بقوة على هذه الاتهامات.ويقدم صلاح مستوى متميزا مع ليفربول، إذ يحتل صدارة هدافي البريميرليغ في الموسم الحالي برصيد 16 هدفا، بعد أن كانت بدايته غير موفقة إلى حد ما، فيما يحتل فريقه صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، حامل اللقب الموسم الماضي.