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تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جديدة ظهر فيها ببنية قوية وعضلات مفتولة.



وعلق تامر على الصورة قائلا: “استعدادات قوية لفيلمي الجديد.. إن شاء الله فيلم مختلف ومحطة جديدة في حياتي السينمائية من حيث التمثيل والمضمون والصورة مع نجوم العمل الكبار والمخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق”.

 وفي حين أشاد معظم المتابعين بإطلالة تامر حسني الجديدة متمنين له التوفيق في فيلمه الجديد غير ان البعض اتهمه باللجوء الى الحقن.


يٌذكر أن الفنان تامر حسني يصور حاليًا مشاهده في مسلسل “كل سنة وأنت طيب”، الذي تشاركه بطولته الفنانين زينة، وخالد الصاوي. وهو عمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.




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