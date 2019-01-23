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طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة



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مازالت الممتلكات العامة في قرية طرعان تتعرض لأعمال الاعتداء والتخريب، حيث قام مجهولون بإلحاق أضرار جسيمة في مخزن بالقرب من حضانة فتافيت السكر كان قيد الترميم، وتمت سرقة معدات للمقاول المنفذ للأعمال، كما تم أيضاً الاعتداء على المكتبة العامة وتكسير نوافذها. 

ويدين مجلس طرعان المحلي ويشجب بشدة "استمرار الاعتداءات على المؤسسات العامة في القرية، والتي تهدف الى المس بجودة حياة المواطنين، وتهدف إلى تعكير الأجواء والهدوء وعرقلة مسيرة العمل والتطوير. إن استمرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة والاعتداء على الممتلكات العامة وإلحاق أضرار فيها هو أمر خطير يمس بجميع المواطنين في قرية طرعان، وعلى الجميع أخذ دورهم في هذا الجانب، وكذلك على الشرطة العمل لوضع حد لهذه الاعتداءات ولأعمال العنف التي لن تجدي نفعاً وتحقق أية نتيجة سوى محاولة المس بالمصلحة العامة والتي هي فوق أي اعتبار".




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