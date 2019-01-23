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المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف



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إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب 25 مديرا يمثّلون جهاز التّعليم العربي من جميع الألوية وذلك في إطار الطاولات المستديرة التي يبادر لها المدير العام للتّعلم من الحقل .

عنوان اللقاء هذه المرّة موضوع العنف الذي أصبح مقلقا جدا في المجتمع العربي ويؤثّر سلبا على جهاز التّعليم وعلى المناخ التّعليمي للمدرسة خاصة في المرحلة فوق الابتدائيّة . 

المدير العام للوزارة أجرى حوارا مفتوحا مع المديرين وإستمع لهم وأراد من خلال هذا اللقاء التّعلّم من تجربتهم ومن تعاملهم مع هذه الآفة الخطرة التي باتت تهدّد مجتمعا بأكمله.


مديرو المدارس عرضوا امام المدير العام رؤيتهم للتّعامل مع هذه الظاهرة وطرحوا أفكارا لتقليص ظاهرة العنف بالذّات في المؤسّسات التّعليميّة وعرضوا امامه ما هي الأدوات المتوفّرة عندهم للتّعامل مع هذه الظاهرة وما هي الأدوات النّاقصة للتّعامل مع الظّاهرة.


المدير العام للوزارة عرض رؤياه وسياسة الوزارة للتّعامل مع ظاهرة العنف مؤكّدا بأنّ هناك برنامجا شاملا في الوزارة لتقليص ظاهرة العنف مضيفا بأنّ الوزارة لن تتساهل مع حوادث العنف وأنّها تقوم بشكل دوري بدراسة المعطيات الموجودة في الوزارة وتفكّر بجديّة في كيفيّة التّعامل مع هذه الظاهرة المقلقة.




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