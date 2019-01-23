كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية

اصيب سائق يبلغ من العمر 53 عاما من كفرمندا صباح اليوم الاربعاء بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لحادث عمل وانقلاب تراكتور زراعي كان يعمل عليه في ارض زراعية قرب مدخل بلدة كفرمندا .

تم نقل السائق المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.